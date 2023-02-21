اليوم السابع
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مصرع 17 شخصا فى تحطم حافلة تقل مهاجرين بالمكسيك

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 07:39 ص
مصرع 17 شخصا فى تحطم حافلة تقل مهاجرين بالمكسيك تحطم حافلة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال مسؤولون بولاية بويبلا إن حافلة تقل مهاجرين من فنزويلا وكولومبيا وأمريكا الوسطى تحطمت في وسط المكسيك، ما أودى بحياة 17 منهم.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، أبلغ وزير داخلية الولاية جوليو هويرتا الصحافيين، بأن الحادث وقع على طريق سريع بعد ظهر الأحد بينما كانت الحافلة التي تقل 45 راكباً تتجه شمالا.

وأفاد هويرتا بأن "15 شخصاً لقوا حتفهم عند وقوع الحادث".

وأضاف أن 15 آخرين نقلوا إلى المستشفى، توفي اثنان منهم فيما بعد ومازال 5 آخرون في حالة حرجة.

وكانت الحافلة في طريقها من مدينة تاباتشولا الحدودية بجنوب المكسيك إلى العاصمة مكسيكو سيتي عندما انقلبت، وفقاً لما ذكره مكتب المدعي العام المحلي.

وأضاف المكتب أن سائق الحافلة ومساعده كانا من بين الضحايا، وأفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن الحافلة تحطمت عندما فقد السائق السيطرة عليها.


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تحطم حافلة

فنزويلا

كولومبيا

ولاية بويبلا



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