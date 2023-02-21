مصرع مسن خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقى مسن مصرعه فى مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أبو سلطان التابعة لمركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بسبب خلافات الجيرة.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورود بلاغا مفاده مصرع أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة في ابو سلطان بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان المشاجرة التى اسفرت عن مصرع مسن يدعى جميل .ع 60 عاما.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى فض المشاجرة والقبض على اطرافها وتبين أن المشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وخلال المشاجرة تعرض المجني عليه لاعتداء أدى إلى مصرعه.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة.