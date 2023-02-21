اليوم السابع
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محذوفات مادة علم النفس والاجتماع للصف الثانى الثانوى العام

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 03:34 م
محذوفات مادة علم النفس والاجتماع للصف الثانى الثانوى العام مدرسة - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدروس المحددة للاطلاع والتعلم الذاتي لمادة علم النفس والاجتماع للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى الحالى 2022/2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، يعقد اختباري شهري مارس وإبريل 2023 أثناء الحصة و خلال اليوم الدراسي، وتكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها، مؤكدة أن الدروس المخصصة لا تدرج ضمن الامتحانات الشهرية أو أخر العام.

المحذوفات من منهج علم النفس

- الوحدة الثالثة : الموضوع الخامس: التفكير من صفحة 40 إلي صفحة41.

- مفهوم التفكير وخصائص التفكير الإنساني مستويات التفكير ونماذج من مهارات التفكير.

 المحذوفات من منهج علم الاجتماع

الوحدة الثالثة: الموضوع الثاني: الضبط الاجتماعي

. وسائل الضبط الاجتماعي. من صفحة 74 إلي صفحة 76.

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن مستشاري المواد الدراسية والإدارة المركزية للمناهج حددوا أجزاء من مناهج الصفوف الدراسية بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي للاطلاع فقط والتعلم الذاتي بما لا يخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعلم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأجزاء التي تم تحديدها للاطلاع فقط والتعلم الذاتي لن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرا إلى أن موجهي عموم المواد بالمديريات التعليمية سيقوموا بدورهم بابلاغ المدارس بمختلف الادارات التعليمية من خلال مكاتبات رسمية.

ويهيب المتحدث الرسمي بالطلاب وأولياء الامور الالتزام بما يرد للمدارس من مكاتبات رسمية فقط حول الاجزاء المحددة للاطلاع فقط وعدم الانسياق خلف المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعى. 


التربية والتعليم

الموضوعات المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى بمنهج اللغة الفرنسية

محذوفات الفرنساوى للصف الرابع الابتدائي

محذوفات المناهج للترم الثاني

محذوفات المنهج الدراسى الثانى

امتحانات نهاية العام

الأجزاء المحذوفة بمنهج اللغة الإنجليزية لطلاب المدارس

الأجزاء المخصصة للإطلاع بمنهج اللغة الإنجليزية 2023

محذوفات مادة علم النفس والاجتماع

محذوفات مادة علم النفس للصف الثاني الثانوي



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