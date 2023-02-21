محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن السوهاجى، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد عبد الله مساعد مدير أمن سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد.

حضر الاجتماع كذلك كل من " العميد وسيم حامد قائد مركز القيادة التخصصى، والنائب زكريا حسان، والنائبة غادة الضبع، والنائب حاتم مبارك، والنائب أحمد عواجة، والنائبة مي ببوح، والنائب محمود الضبع، والنائبة رقية الهلالي، أعضاء مجلس النواب، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية".

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " في مختلف القطاعات، للوقوف على نسب التنفيذ، وتلافي أية معوقات، بالتعاون بين الجهات المعنية، كما استعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها.

كما تناول المجلس في جلسته عرض ومناقشة بعض القضايا والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي بمختلف مراكز المحافظة، حيث وافق المجلس مبدئيا على إنشاء 5 معاهد للتمريض بمدينة سوهاج الجديدة، ومدينة أخميم الجديدة، ومركز سوهاج، وكذلك إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والحاسبات بسوهاج، والمعهد التكنولوجي للطاقة بسوهاج، ووجه المحافظ بالعرض على وزارة التعليم العالي، لاستيفاء باقي الموافقات اللازمة .

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لشارع " سيتي " بسوهاج، حيث تم بدء الرصف في الجهة الجنوبية بطول 300 متر، ووجه المحافظ بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية لاستكمال أعمال الرصف بالشارع، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطة الاستثمارية 2022/2023.

وعلى هامش الاجتماع قام المحافظ بتكريم المهندس نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسوهاج، نظرا لجهود الجهاز خلال الفترة الماضية، وحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تنفيذ المستهدف.