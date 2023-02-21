اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:24 م
أكرم القصاص
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محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المدارس بالمنصورة وأجا بتكلفة 14 مليون جنيه.. صور

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:39 م
محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المدارس بالمنصورة وأجا بتكلفة 14 مليون جنيه.. صور محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس
الدقهلية شريف الديب

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افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء عدد من المدارس بمركزى المنصورة وأجا بتكلفة 14 مليون جنيه تقريبا، مؤكدًا أن الرئيس يولى قطاعات التعليم والصحة والتموين، اهتماما كبيرا لتلبية متطلبات المواطنين، موجهًا بتوفير الدعم الكامل لهذه القطاعات من خلال توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة هذه القطاعات.

وأشار مختار، إلى أن ما تشهده المحافظة من افتتاحات للعديد من المشروعات الخدمية هو وبحق إنجاز للدولة المصرية فى ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسى للجمهورية الجديدة.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب.

ففى مركز المنصورة افتتح مختار مدرسة العلم والايمان الابتدائية إنشاء جديد بقرية نقيطة، بإجمالى عدد فصول 24 فصلا تعليميا، بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، وفى مركز اجا افتتح " المحافظ " توسعات مدرسة الشهيد محمد صفوت الابتدائية، بقرية صهرجت الصغر بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.

وتفقد مختار المدراس عقب الافتتاح للاطمئنان على سير العملية التعليمية والتقى بالطلاب والمعلمين، ووجه لوكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية، بتنجيل كافة الملاعب بالمدارس لتمكين الطلاب من ممارسة الأنشطة الرياضية داخل المدرسة.

وثمن المحافظ دور المجتمع المدنى بالدقهلية، الذى ضرب اروع المثل فى المشاركة المجتمعية من خلال المشاركة فى بناء المدارس والمساجد وتطوير المستشفيات ودعم كافة القطاعات الخدمية لخدمة المواطنين.

وأكد مختار على أننا نعمل جميعًا فى الجهاز التنفيذى للمحافظة، بالتعاون مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، من أجل تلبية احتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية المختلفة، وبمشاركة المجتمع المدنى بالدقهلية الذى ضرب اروع المثل فى المشاركة المجتمعية، فى البناء والتنمية التى تشهدها المحافظة.

 
إحدى المدارس الجديدة
إحدى المدارس الجديدة

المحافظ داخل الفصول
المحافظ داخل الفصول

رياض الأطفال فى المدارس
رياض الأطفال فى المدارس

محافظ الدقهلية خلال الجولة
محافظ الدقهلية خلال الجولة

محافظ الدقهلية يفتتح المدارس
محافظ الدقهلية يفتتح المدارس

محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس بالمنصورة وأجا
محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس بالمنصورة وأجا

محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس
محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس

 


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