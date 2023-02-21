اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:24 م
أكرم القصاص
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محافظ الدقهلية يفتتح حديقة صباح الخير يا مصر بحي شرق المنصورة

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:47 ص
محافظ الدقهلية يفتتح حديقة صباح الخير يا مصر بحي شرق المنصورة جانب من الافتتاح
الدقهليه شريف الديب

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افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح  اليوم الثلاثاء حديقة صباح الخير يا مصر بجوار قصر الثقافة بنطاق حي شرق المنصوره بعد إعادة تطويرها بمشاركة المجتمع المدني والمغلقه منذ 7 سنوات.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره ونواب رئيس الحي .
 
وأكد المحافظ  استمرار تطوير كافة الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مدن المحافظة لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين والأسر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة داخل هذه الحدائق وتعظيم موارد المحافظة . 
 
وثمن " مختار " دور المجتمع المدني بالدقهلية والذي يعد شريك أساسي في عملية البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير كافة الحدائق العامة والمتنزهات وزيادة المساحات الخضراء لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
 

 

 


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