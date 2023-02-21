محافظ أسوان يتفقد عددا من المشروعات الجارية والمخططة بمدينة أبو سمبل السياحية

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الثلاثاء، عددا من المشروعات الجارية والمخططة، بجانب الشوارع الرئيسية والداخلية والمواقع الخدمية والسياحية والتى تزينت لاستقبال السائحين والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى.

وخلال جولة المحافظ، التى رافقه فيها اللواء أشرف فؤاد، السكرتير العام، وقيادات المحافظة، والوحدة المحلية، تفقد اللواء أشرف عطية، المحور التنموى المرورى الجديد المقترح، والذى سيضم طريق للسيارات والمركبات وممشى وكورنيش سياحى بطول 1 كم، وبتكلفة تقديرية 350 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ليساهم الطريق فى الربط بين مطار أبوسمبل الدولى ومدخل طريق أبوسمبل البرى بمعبدى أبوسمبل مباشرة، كما أنه مخطط تحويل منطقة مخازن الوحدة المحلية إلى منتجع سياحى يتم طرحه للاستثمار ليضم مارينا ومنطقة مفتوحة للأنشطة والرياضات المائية وصيد الأسماك وحفلات الشواء والنوبيان شو، ومنطقة بنوك وبازارات وأماكن ترفيهية.

كما تفقد أشرف عطية عدد من الجداريات الفنية التي تم إنشاؤها طبقاً لتصميمات الهوية البصرية تمهيداً لتعميم مشروع الهوية البصرية بجميع أنحاء مدينة أبوسمبل بداية من المطار وحتى معبدى أبوسمبل، كما شملت الجولة تفقد محافظ أسوان لمستشفى أبوسمبل الدولى والتى تم دعمها بتجهيزات طبية وغير طبية بـ 3 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها، مع دعمها بالكوادر الطبية من الاستشاريين والأطباء الأخصائيين طبقاً للبروتوكول الموقع مع مستشفى أسوان الجامعى، والتى تضم 29 سريرا و4 آسرة عناية مركزة، بالإضافة إلى 2 غرفة عمليات لتضم المستشفى بذلك مختلف التخصصات الطبية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة موقف السيرفيس بمساحة 1500 م2، وبتكلفة 2 مليون جنيه ليستوعب حوالى 50 سيارة سيرفيس وأتوبيسات النقل العام، بجانب دورات المياه العمومية والكافيتريا و7 محلات تجارية.

وأثناء جولته الميدانية أستمع أشرف عطية للشكاوى والمطالب الجماهيرية من المواطنين ووجه إلى سرعة إيجاد الحلول الجذرية لها.