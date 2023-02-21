محافظة الجيزة تعلن قطع المياه عن قرى أطفيح غدا لمدة 4 ساعات

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، أنه نظرا لوجود كسر فى الخط قطر 700 مم GRP بطريق طراد النيل مدخل قرية الكداية بمركز ومدينة أطفيح، الأمر الذي أدى لوجود تسريب شديد من المحبس المغذى للقرية قطر 700 مم مما يستوجب تغييره لعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المحافظة، أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 4 ساعات، وذلك من الساعة 12 ليلا يوم الأربعاء الموافق 2023/2/22 الى الساعة 4 صباحا يوم الخميس الموافق 2023/2/23 لإصلاح الخط المذكور وتغيير المحبس لانتظام ضخ المياه بصورتها الطبيعية.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي قرى مركز ومدينة اطفيح .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أطفيح بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات للانتهاء من الأعمال المشار اليها .

كما كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة لاصلاح خط المياه لسرعه ضخ المياه للقري المتأثرة، لافتا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا .