مجمع الأقصر الطبى الدولى يعلن تشغيل عيادة أمراض الكلى.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مجمع الأقصر الطبي الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن تشغيل عيادة أمراض الكلى بالمجمع لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، حيث تقدم عيادة أمراض الكلى خدماتها للمنتفعين مثل صرف العلاج الشهري لمرضى الغسيل الكلوي بمجمع الأقصر الطبي الدولي، ومتابعة مرضى القصور الكلوي الحاد والمزن، ومتابعة مرضى ما بعد زراعة الكلي.

وقالت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه بإمكان كافة المرضى متابعة وعلاج أمراض الكلى بمجمع الأقصر الطبي الدولي بمدينة الأقصر عن طريق الكشف بالعيادة يوم السبت من كل أسبوع، وللحجز والاستفسار لمنتفعي التأمين الصحي الشامل يرجى الاتصال على الخط الساخن 15344، ولغير منتفعين التأمين الصحي الشامل ممكن تتوجه بشكل مباشر للحجز في مجمع الأقصر الطبي الدولي بمدينة الأقصر والكشف بأسعار تنافسية.

وفى نفس السياق، نجح فريق جراحة المسالك البولية بمجمع الأقصر الدولى، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في إجراء مجموعة من الجراحات النادرة والتى أنهت معاناة طويلة للمرضى بين المستشفيات، وتم تعافى وشفاء المرضى بعد العمليات وخروجهم من المجمع الطبي بصحة جيدة، وشملت الجراحة الأولى توسيع ضيق مرتجع بالمجرى البولي الأمامي بإستخدام أحدث أجهزة الليزر ( thulium laser )، والحالة الثانية استئصال تورم بولي بالكلى اليسرى بحجم 40 سم من سيدة من ذوات الهمم، والحالة الثالثة استخراج حصوات مرتجعة متعددة متشعبة بالكلى لمريضة، والحالة الرابعة استئصال جراحى جذرى لورم خبيث بالكلى اليسرى، والحالة الخامسة إصلاح إختلاف خلقى بالكلى اليسرى عن طريق تجميل حوض الكلى.

وتم إجراء تلك الجراحات النادرة لأول مرة بالأقصر، تحت إشراف الدكتور محمد العقبي مدير عام المجمع، والدكتور عرفة الهواري المدير الطبي بالمجمع، والدكتور أحمد الطاهر أستاذ جراحة المسالك، والدكتور باسم نبيل رئيس قسم جراحة المسالك بالمجمع، حيث أنه بإمكان المواطنين متابعة وعلاج أمراض المسالك البولية المختلفة بمجمع الأقصر الطبي الدولي بمدينة الأقصر عن طريق الكشف بعيادة المسالك البولية، وللحجز والاستفسار لمنتفعى التأمين الصحي الشامل يتم الاتصال على الخط الساخن 15344، ولغير منتفعي التأمين الصحي الشامل يمكن التوجه بشكل مباشر للحجز في عيادة المسالك البولية بمجمع الأقصر الطبي الدولي بمدينة الأقصر.