اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

لغات وترجمة القاهرة ينظم الملتقى التعليمى الثالث فى مجال تعلم اللغات.. صور

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:30 ص
لغات وترجمة القاهرة ينظم الملتقى التعليمى الثالث فى مجال تعلم اللغات.. صور لغات وترجمة القاهرة ينظم الملتقى التعليمي الثالث
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة، الملتقى التعليمى الثالث للمركز، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك لعرض دورات وأنشطة المركز، وتقديم ورش تدريبية مجانية للطلاب فى مجال تعلم اللغات والتنمية البشرية.

وتضمن الملتقى عرضًا تعريفيًا عن المركز وأنشطته والتعريف بالدورات التدريبية والخدمات التى يقدمها للطلاب والخريجين؛ كما تضمن الملتقى ورش تدريب مجانية لتعلم مبادئ اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية، إلى جانب دورات تنمية المهارات والتنمية البشرية، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعلم والاستفادة من الدورات التدريبية بالمركز وتحسين مستواهم فى اللغات الأجنبية وبخاصة اللغات الأوروبية الحديثة التى يقدمها المركز على مدار العام بالاستعانة بنخبة من الأساتذة والمدربين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية، من المراكز الرائدة التى تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين من الجامعات المصرية فى تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، فى الحصول على تعليم بجودة عالية فى مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، وإعداد الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل وإمدادهم بالمهارات التى يحتاجونها للنجاح.

وفى ختام فعاليات الملتقى، كرمت الدكتورة أمنية الفقى مديرة المركز، عدد من الطلاب المتفوقين بدورات المركز المختلفة، كما تم تكريم المحاضرين بالمركز والموظفين، وتم توزيع هدايا تذكارية على الحضور تضمنت أحدث إصدارات المركز من الكتب المترجمة بالإضافة إلى الكتب التعليمية فى اللغات.

لغات وترجمة القاهرة ينظم الملتقى التعليمي الثالث في مجال تعلم اللغات
لغات وترجمة القاهرة ينظم الملتقى التعليمي الثالث في مجال تعلم اللغات

لغات وترجمة القاهرة ينظم الملتقى التعليمي الثالث
لغات وترجمة القاهرة ينظم الملتقى التعليمي الثالث

 


التعليم العالى

الطلاب الوافدين

مركز اللغات والترجمة

اخبار مصرية

جامعة القاهرة

محمد الخشت



الموضوعات المتعلقة

جامعة القاهرة تطلق مسابقة فى البحوث الاجتماعية حول الأزمة الاقتصادية العالمية

الإثنين، 20 فبراير 2023 09:39 ص

الخشت يلتقى مجلس اتحاد طلاب جامعة القاهرة ويوجه بتوسيع قاعدة المشاركة

الأحد، 19 فبراير 2023 09:38 ص

600 جنيه للمركز الأول.. جامعة القاهرة تنظم دورات تدريبية ومسابقات للطلاب

السبت، 18 فبراير 2023 10:39 ص

جامعة القاهرة تواصل تنظيم أكبر سلسلة من معارض الملابس بأسعار رمزية للطلاب

الجمعة، 17 فبراير 2023 11:40 ص

33 ألف طالب وطالبة أنهوا امتحاناتهم بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة

الخميس، 16 فبراير 2023 10:57 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة