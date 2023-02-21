اليوم السابع
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لأول مرة منذ 74 عاما.. الأطباء المبتدئون فى بريطانيا يصعدون إضرابهم لـ72 ساعة

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:28 م
لأول مرة منذ 74 عاما.. الأطباء المبتدئون فى بريطانيا يصعدون إضرابهم لـ72 ساعة إضراب الأطباء فى بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مئات الآلاف من العمليات والمواعيد الطبية تلسغى في إنجلترا الشهر المقبل ، حيث تستعد هيئة الخدمات الوطنية الصحية لمواجهة أكبر إضراب في تاريخها.

وفى موجة جديدة من التصعيد فى إضراب قطاع الصحة فى بريطانيا، يستعد الأطباء المبتدئون للانضمام إلى الممرضين وعمال الإسعاف في إضرابات جماعية مستمرة في مارس، بعد أن صوت أعضاء الجمعية الطبية البريطانية بأغلبية ساحقة لاتخاذ إجراءات بالتوقف عن العمل.

وفي ثاني إجراء من هذا القبيل فقط في 74 عامًا من تاريخ هيئة الخدمات الوطنية الصحية ، سيضرب الأطباء المبتدئون لمدة 72 ساعة - بشكل مستمر على مدار ثلاثة أيام ، في تواريخ لم يتم تأكيدها بعد - بعد أن فضل 98 % من أولئك الذين صوتوا المشاركة فى الإضراب.

 

ووسط خلاف مرير على نحو متزايد بين النقابات الصحية والحكومة ، أعرب قادة هيئة الخدمات الوطنية الصحية عن قلقهم من الاضطراب الهائل المتوقع الآن الشهر المقبل ، والذي حذر كبار الشخصيات لصحيفة "الجارديان" من تأثيره بالمقارنة بالإضرابات التي نُظمت حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن الإضرابات تسببت فى عدم إتمام أكثر من 140 ألف عملية جراحية وتأجيل آلاف المواعيد منذ نهاية العام الماضي ، ومع ذلك، حذرت من أن هذا الرقم  سيبدو قليلا بالمقارنة بنتائج إضراب الشهر المقبل.

وسيضرب الأطباء المبتدئون الأعضاء في جمعية الاستشاريين والمتخصصين بالمستشفى (HCSA) لأول مرة في تاريخ نقابتهم ، في 15 مارس.

سيتوقف عشرات الآلاف من الممرضين في إنجلترا ، بما في ذلك أجنحة السرطان وأقسام الطوارئ والحوادث ووحدات العناية المركزة عن العمل لمدة 48 ساعة - وهو أطول إجراء مستمر في تاريخ التمريض - اعتبارًا من 1 مارس. كما سيضرب موظفو سيارات الإسعاف في إنجلترا وويلز في 6 مارس و 20 مارس.

 


إضرابات بريطانيا

الاضراب فى بريطانيا

هيئة الخدمات الوطنية الصحية

إنجلترا

ريشى سوناك

NHS



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