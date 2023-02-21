كوريا الجنوبية تجرى تدريبات جوية للتزود بالوقود بمشاركة مقاتلات الشبح من طراز "F-35A"

وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - "إن القوات المسلحة نشرت ناقلة تزويد الوقود من طراز KC-330 وعددا غير محدد من طائرات F-35A لإجراء التدريبات، وقد أجرت مثل هذه التدريبات بانتظام لكنها كشفت عنها لوسائل الإعلام لأول مرة".

وأوضح سلاح الجو الكوري - في بيان - شرح القدرات القتالية لطائرات "F-35A" خاصة مع وظيفة التخفي التي تمكن مقاتلات F-35A من تجنب الكشف عن طريق نظام رادار العدو، يمكنها التسلل خلسة إلى مناطق العدو وضرب الأهداف الأساسية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي "إن أحدث استفزاز كوري شمالي تضمن صاروخين باليستيين قصيري المدى طارا حوالي 390 كيلومترا و340 كيلومترا على التوالي".

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إطلاق الصواريخ أمس الإثنين، قائلة: "إن قاذفة الصواريخ المتعددة عيار 600 ملم هي هجوم نووي تكتيكي يعني التباهي بالقوة العظمى القوية بما يكفي لتخصيص قاذفة صواريخ متعددة بأربع قذائف لتدمير مطار العمليات".