اليوم السابع
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قافلة طبية للأزهر بجنوب سيناء تجرى 5978 كشفا و84 عملية مجانية خلال ثلاثة أيام

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:34 م
قافلة طبية للأزهر بجنوب سيناء تجرى 5978 كشفا و84 عملية مجانية خلال ثلاثة أيام قافلة الأزهر الطبية تجرى 5978 كشفا بجنوب سيناء
كتب لؤى على

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نجح أطباء قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى محافظة جنوب سيناء، في إجراء 20 عملية إزالة مياة بيضاء وزرع عدسات للمرضى من أهالى مدينة الطور ومحافظة جنوب سيناء، خلال أمس الإثنين، في ثالث أيام أعمال القافلة، والتى تنطلق في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتواصل عملها اليوم الثلاثاء، لتوقيع الكشوف الطبية، وإجراء العمليات الجراحية، وتوزيع الأدوية المجانية على أهالي المحافظة.
 
وأكد الدكتور خالد عاشور، مدرس مساعد طب وجراحة العيون، أنه قام بمساعدة زملائه من أطباء القافلة، اليوم، الثلاثاء، بمتابعة الحالات التي تم إجراء العمليات لها بالأمس، للاطمئنان على استقرار الأمور لديهم، موضحا أن "المياه البيضاء" من أمراض العيون الشائعة، والتي تصيب نسبة كبيرة من كبار السن حول العالم، وهي عبارة عن عتامة في العين تصيب عدسة العين، ولها مضاعفات خطيرة في حالة عدم علاجها، موضحا أن الأجهزة الطبية الحديثة مثل جهاز "الفاكو"، الذي تصطحبه قافلة الأزهر، سهل من إجراء تلك العمليات دون اللجوء للجراحة، مما يسرع من عملية تماثل المريض للشفاء وممارسة حياته الطبيعية.
 
وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، أن القافلة تقوم بإجراء عمليات المياة البيضاء وزرع العدسات، بالإضافة إلى عمليات الجراحة العامة وجراحة الأطفال والأنف والأذن والحنجرة والعظام والأسنان وغيرها من العمليات في مختلف التخصصات، بشكل مجاني تماما لأهالي جنوب سيناء، وهو ما يعفي المرضى من تحمل التكاليف المالية و أعباء السفر لمسافات طويلة لإجراء تلك العمليات في المستشفيات الكبرى.
 
ولفت الدكتور محمود صديق أن قافلة الأزهر تواصل تقديم خدماتها لأهالي جنوب سيناء بمستشفى الزهراء بمدينة الطور، ومستشفى أبو رديس العام، اليوم الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، لافتا إلى أن أطباء القافلة قد تمكنوا خلال الأيام الثلاثة السابقة من إجراء (5978) كشفا طبيا، في العديد من التخصصات التي شملت الباطنة والأنف والأذن والحنجرة والرمد والقلب والمسالك البولية والأسنان والعظام والجراحة وجراحة الأطفال والجلدية والمخ والأعصاب والصدر،  كما تمكن المعمل الخاص بالقافلة من إجراء (938) تحليلًا، كما تم عمل (60) أشعة «إيكو» لمرضى عيادة القلب، وإجراء اختبارات قياس سكر الدم والضغط، بالإضافة إلى إجراء(84) عملية في الجراحة العامة وجراحة الأطفال والرمد والعظام والأسنان.
 
وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

جامعة الازهر

جنوب سيناء

الازهر الشريف

شيخ الازهر



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