عروض فنية لـ21 فرقة دولية ومحلية بمدينة أبو سمبل ليلة تعامد الشمس.. فيديو

أبوسمبل – عبد الله صلاح السبيع

قدمت فرق الفنون الدولية والمحلية المشاركة في مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، عروضها مساء اليوم، الثلاثاء، بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، في إطار الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل، صباح اليوم التالى 22 فبراير، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ووسط تجاوب وتفاعل مع الحضور من أبناء مدينة أبوسمبل والزائرين لها.

واستعرضت الفرق الفنية، عروضها الاستعراضية الشعبية الدولية والعربية والإفريقية والمصرية من الرقصات الفنية والأغانى التراثية والوطنية، وذلك بمنطقة السوق وسط مدينة أبوسمبل، خلال ليلة التعامد قبل أن تقيم العروض الختامية صبيحة يوم التعامد في ساحة معبد أبوسمبل، ضمن فاعليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجارى، بعد أن قدمت الفرق عروضها داخل 14 موقع ثقافى بمراكز محافظة أسوان.

قالت نجوى أحمد، مدير عام الثقافة بأسوان، إن مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون في دورته العاشرة، يشارك فيه 21 فرقة فنية منهم 10 فرق دولية وهم: "فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا"، و11 فرقة مصرية وهى: "أسوان وتوشكى والأقصر وقنا وسوهاج وبورسعيد ومرسى مطروح والحرية بالإسكندرية والإسماعيلية والعريش والشرقية".

وفى السياق، صرح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأنه تم التنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لنجاح المهرجان وإخراجه بالشكل الأمثل باعتبار ذلك ماراثون ثقافى وفنى سنوى يساهم فى الترويج والتسويق السياحى لأسوان، بالإضافة إلى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على مواطنى أسوان بمختلف مدنها ومراكزها.



عروض فنية خلال مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون (1)



عروض فنية خلال مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون (2)



عروض فنية خلال مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون (3)