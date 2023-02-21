عادات خاطئة عند غسيل الوجه ابتعد عنها.. أبرزها استخدام الماء الساخن

كتبت رانيا عامر

تقوم الاغلبية من الأشخاص بمجموعة من العادات الخاطئة عند غسيل الوجه، وتلك الأخطاء تعرضهم جميعا الي مخاطر الإصابة ببعض الامراض، ومن ضمن هذه الأخطاء الشائعة ، استعمال الماء شديد البرودة او شديدة السخونة في الحالتين يسبب ضرر ، بالإضافة الي استخدام الكثير من المناديل المبللة بشكل مفرط التي تستخدم لمرة واحدة جيدة في إزالة المكياج، لكنها ليست مصممة لغسل وجهك يوميا، كل هذا يودي بنا الي جفاف البشرة ، وسد المسام ،وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

حذرت الدراسات الجلدية الحديثة ، من وضع المواد الكيميائية المختلفة علي البشرة ، لانها تجرد البشرة من الزيوت الطبيعية التي تتواجد بها ، مما تودي الي جفاف البشرة ، وأيضا تعرض بشرتك الي الجفاف والتشقق أحيانا ، لذا يحذر الأطباء من وضعها بغرض الحفاظ علي البشرة

ومن جانبها قالت الدكتورة بينيلوبي براتسو، استشارية الأمراض الجلدية والمتحدثة باسم مؤسسة الجلد البريطانية: ان"الخطأ الأكثر شيوعا الذي يرتكبه الناس في روتين العناية بالبشرة هو أنهم يميلون إلى تعقيدها يحب الناس متابعة أحدث اتجاهات العناية بالبشرة على النحو الموصى به على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن يؤدي هذا غالبا إلى أنظمة معقدة قد لا تكون مناسبة لبشرتهم وتؤدي إلى تهيج الجلد. ولكن لا يوجد "مقاس واحد يناسب الجميع" عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة. يجب أن يكون روتينك فريدا ومخصصا لنوع بشرتك".

كما اقتراحت الدكتورة سالومي دارامشي، أخصائية الأمراض الجلدية في برمنجهام، الالتزام بروتين بسيط، مثل ذاك الذي يتكون من خطوتين إلى أربع خطوات.

وتابعت: اغسلي وجهك في الصباح، ضعي المرطب،و في المساء قبل الذهاب إلى السرير، اغسلي الوجه مرتين، وأزيلي مكياجك ثم اغسليه مرة أخرى برفق للتأكد من نظافة البشرة واستخدام المرطب". مشيرة الي توقف عن الفرك خطأ شائع آخر يرتكبه الناس هو تنظيف بشرتهم بشكل مفرط.على الرغم من أن التقشير سيزيل خلايا الجلد الميتة والزيوت والأوساخ ما يساعد على جعل البشرة تبدو خالية من العيوب، إلا أنه سيزيل أيضا الخلايا السليمة من الجلد.وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهيج.

وقالت دارامشي: "يجب أن يكون الماء دافئا، وغالبا ما يستخدم الناس الماء الساخن أو البارد جدا. إذا كان الماء شديد السخونة، يمكن أن يتلف الجلد، ويمكن أن يسبب احمرارا ويجفف الجلد. كما أنه يضر بحاجز الجلد". فالماء الفاتر هو التوازن السليم لغسل وجهك.

وشدد الأطباء علي ضرورة الابعاد عن استخدام المناديل المبللة الجاهزة في غسيل الوجه ولكنها يمكن استعمالها في إزالة الماكياج فقط ، ويفضل غسل الوجه بالماء وذلك لأن المناديل المبللة ليست فعالة في مسح كل الأوساخ والماكياج والزيوت من عناء اليوم.