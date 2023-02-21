اليوم السابع
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طرد مذيعة أخبار كندية من عملها بسبب توقفها عن صبغ شعرها.. اعرف القصة

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 05:30 م
طرد مذيعة أخبار كندية من عملها بسبب توقفها عن صبغ شعرها.. اعرف القصة ليزا لافيلم
كتبت ريهام عبد الله

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تحدثت ليزا لافيلم، مذيعة أخبار كندية كبيرة عن صدمتها، وسعادتها من الدعم الكبير لها بعد طردها من عملها العام الماضى، في خطوة يُعتقد على نطاق واسع أنها ناجمة عن قرارها بالتوقف عن صبغ شعرها.

 

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ليزا لافيلم
 

ليزا لافيلم، 58 عامًا ، فقدت عملها فى CTV News في 29 يونيو الماضى بعد أن اتخذت الشركة "قرارًا تجاريًا" لإنهاء عقدها فجأة بعد 35 عامًا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

 

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المذيعة الكندرية قبل توقفها عن صبغ شعرها
 

أسباب المغادرة

ولم تستطع مناقشة الظروف المحيطة بمغادرتها، بسبب اتفاق السرية، لكنها قالت إنها فوجئت برد الفعل على طردها من عملها، الذي قالت إنه يفوق بكثير رد الفعل على تقاريرها.

 

وقالت لافليم لصحيفة نيويورك تايمز، "معظم التعليقات كانت إيجابية وداعمة"، وقالت إنها كانت مندهشة من الدعم.

 

فيما نشرت The Globe and the Mail رسالة مفتوحة من كنديين بارزين في صحيفتها تدين الشركة لطردها بسبب "لون شعرها".

 

إدانة كبيرة لطردها من القناة

وعبر أعضاء في مجلس الشيوخ ومشاهير ومسئول بالأمم المتحدة عن غضبهم من القرار"، وقالت ليزا، "كان الدعم مذهلاً، لقد كانت صدمة لى حقًا".

 

أخبرت لافيلم، الصحيفة أنها بدأت فى صبغ شعرها في العشرينات من عمرها، وتذكرت المراسلة المخضرمة أنها اضطرت لصبغ شعرها فى مراحيض النساء في مطار قندهار وفى ملجأ فى بغداد.


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طرد مذيعة بسبب لون شعرها



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