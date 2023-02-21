طالب يصيب زميله بجروح قطعية بسبب خلافات بينهما فى المحلة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بقرية بشبيش مركز المحلة، وبالفحص تبين تعدى طالب على زميله بسلاح أبيض وإصابته بجروح قطعية، بسبب خلافات سابقة بينهما، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد ألقت القبض على المتهم "ص.أ .ص "، بعد استدراجه الطفلة المجني عليها، والتي تبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء عودتها من درس تحفيظ القرآن، وتعدى عليها داخل دورة مياه المسجد، وسرق قرطها الذهبي، وتصرف فيه بالبيع.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية، وخلال الجلسة ناظرت تسجيلات كاميرات المراقبة التي صورت الواقعة، وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن المؤبد.