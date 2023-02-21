اليوم السابع
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طارق الملا: دور بارز للنيل للبترول فى المساهمة لتأمين الاحتياجات البترولية للصعيد

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 03:03 م
طارق الملا: دور بارز للنيل للبترول فى المساهمة لتأمين الاحتياجات البترولية للصعيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتبت - مروة الغول

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية استمرار كيانات البترول فى التقدم والتطور والتشغيل الكفء لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة وعلى رأسها تعظيم الأداء وكفاءة الإنتاج مع الالتزام وترشيد الطاقة وتطبيق التحول الرقمى والالتزام بالتطبيق ورفع الوعى المستمر بخصوص تطبيق اشتراطات السلامة والأمن وحماية البيئة وكل ما من شأنه المساهمة فى تحقيق الاستدامة.

 

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وأكد الملا، خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة النيل لتسويق البترول عن العام الماضى 2022، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على أهمية زيادة التنسيق والتعاون بين الكيانات البترولية فى المجالات المشتركة، لافتاً إلى أن شركات تسويق المنتجات البترولية تشهد انطلاقة فى الأداء والانتشار والتميز فى تقديم خدمات التموين سواء من خلال محطات التموين، أو إمداد القطاعات الاقتصادية والإنتاجية باحتياجاتها من المنتجات البترولية.

 

وأثنى الوزير على  ما تقدمه شركة النيل لتسويق البترول ضمن منظومة مقدمى خدمات التموين بالسوق المحلى  بالرغم من محدودية نطاقها الجغرافى، ودورها البارز فى المساهمة لتأمين الاحتياجات البترولية لصعيد مصر، وشدد على أهمية توسعها فى تقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بمحطاتها لما يوفره لها من عوائد وما يساهم به فى تحقيق خطط الوزارة فى انتشار وسهولة الوصول لتلك الخدمة الحضارية، كما أكد على أهمية تعظيم الاستفادة من مستودع جحدم التابع للشركة والتنسيق مع شركة مصر للبترول للاستفادة من الطاقات المتاحة فى عمليات شحن المنتجات البترولية.

وخلال الجمعية أوضح المحاسب ناصر شومان رئيس الشركة أنها انتهت من تطوير 32 محطة من محطاتها وأنها تستهدف تطوير 20 محطة أخرى خلال العام الحالى، كما عرض موقف المحطات تحت الإنشاء فى جرجا والفرافرة وعلى طريق قنا -سفاجا والمدينة الصناعية، كما عرض موقف مبيعاتها من البنزين بأنواعه والسولار، وإمدادات المنتجات البترولية لكبار المستهلكين كقطاعات الكهرباء والنقل والطرق والكبرى والزراعة وشركات الأسمنت وغيرها، وتوسعها فى تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن وخطتها فى تطوير ورفع كفاءة المستودعات والنقل وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وحضر الجمعية الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وعدد من نوابهما، والمحاسبان خالد عثمان وأشرف عبدالله مساعدا الوزير للتجارة الداخلية والخارجية والشئون المالية والاقتصادية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والمهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول والمحاسب عبد الحميد دسوقى وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

 


البترول

الغاز

الصعيد

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المنتجات البترولية

النيل للبترول



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