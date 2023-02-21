ضبط متهم ببيع عقاقير طبية مخدرة بعد تهريبها جمركيا

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه ببيع وترويج العقاقير الطبية المخدرة والمهربة جمركياً وغير المصرح بتداولها، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) بترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة جمركياً وغير المصرح بتداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعى مستخدماً محل سكنه كمخزن لترويج تلك العقاقير.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد 750 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – عدد 18 عبوة أدوية مهربة وغير مسجلة بإجمالى 3500 قرص - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.