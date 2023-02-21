اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط سائق نقل لتركيبه إضاءة مبهرة تؤثر على رؤية قائدى المركبات

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:20 ص
ضبط سائق نقل لتركيبه إضاءة مبهرة تؤثر على رؤية قائدى المركبات رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من قائد سيارة ربع نقل، لاستخدامه كشاف عالى الإضاءة يؤثر على الرؤية لإحدى الطرق بدائرة القسم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن السيارة المشار إليها ملك إحدى الشركات، وبسؤال مسئول الشركة أقر بأن قائدها وقت ارتكاب الواقعة (سائق بذات الشركة، مقيم بمحافظة المنيا) .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه قائد السيارة المشار إليها، وبفحص السيارة تبين وجود مخالفات عبارة عن (تثبيت اللوحة الخلفية بمكان غير مخصص لها - تركيب أنوار خلفية مبهرة) مُخالفين لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

قيادة

الطرق

مخالفات المرور

الداخلية

حملات الداخلية

اخبار الداخلية

اخبار المرور



الموضوعات المتعلقة

الاستعلام عن مخالفات المرور.. 7 خطوات تساعدك فى إنهاء الإجراءات

الإثنين، 30 يناير 2023 06:34 م

"التصالح فى مخالفات المرور" أبرزها وقوف السيارة بأماكن غير مضاءة..إنفو جراف

الأحد، 08 يناير 2023 03:00 ص

حالات التصالح فى مخالفات المرور أبرزها استعمال أجهزة التنبيه دون مبرر

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:00 ص

سدد مخالفات المرور ببطاقة الائتمان.. خدمات إلكترونية تتيحها النيابة العامة

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 05:00 ص

"لو اتصورت وانت مش واخد بالك".. 8 خطوات للتظلم على مخالفات المرور

الأحد، 13 نوفمبر 2022 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة