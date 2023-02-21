ضبط تشكيل عصابى بحوزته 2 كيلو مواد مخدرة قبل ترويجها بالمنشاة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيلا عصابيا مكون من 3 أفراد تخصص فى جلب المواد المخدرة تمهيدا لترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 2 كيلو جرام من مخدر" الآيس "وميزان حساس و3 هواتف محمولة ومبلغ مالى.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات، حيث تم عمل كمين بدائرة مركز المنشاه جنوب المحافظة.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام تشكيلاً عصابيًا تخصص في جلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم بإستخدام ملاكى متخذين من مركز شرطة المنشاه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

حيث كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج حماده ع ع ا 32 سنة عاطل ويقيم دائرة مركز سوهاج والسابق إتهامه فـي العديد من القضايا أخرهم قضية اتجار بالمواد " المخدرة "، و"محمد ا م ا" 54 سنة عاطل ويقيم دائرة مركز سوهاج، و"محمد ف ا ع" 54 سنة عاطل ويقيم دائرة مركز سوهاج بجلب كمية من مخدر الآيس لترويجها بدائرة مركز المنشاه.

عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط أفراد التشكيل الثلاثة في أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء استقلالهم سيارة ملاكى على الطريق وبتفتيش السيارة عثر بداخلها كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 2 كيلو جرام ،وميزان حساس، و3 هواتف محمولة، ومبلغ 16.150 ستة عشر ألفاً ومائة وخمسين جنيهاً.

بمواجهة أفراد التشكيل العصابى بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترفوا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم الدفاع والسيارة للتنقل والميزان لإستخدامه في عملية البيع تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.