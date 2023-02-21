سوريا تدين العدوان الإسرائيلي الذي استهدف موقعا أثريا بدمشق

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أدانت وزارة الثقافة السورية، اليوم الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بعض الأحياء السكنية في مدينة دمشق وقلعتها الأثرية والمعهد التقاني للآثار والمتاحف والمعهد التقاني للفنون التطبيقية يوم الأحد الماضي، وتسبب في استشهاد عدد من الأشخاص وأضرار مادية كبيرة في النسيج الأثري لقلعة دمشق المُسجلة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن:" وزارة الثقافة تدين بأشد العبارات هذا العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف موقعا أثريا يمثل جزءا من التراث الثقافي العالمي، وهو أمر محظور لكون الاتفاقيات الدولية تمنع استهداف المواقع الثقافية، وبناءً عليه يُعد هذا الاعتداء جريمة مُكتملة الأركان".

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان الغاشم، ولجم سلطة المعتدي الذي يضرب القانون الدولي وبالمواثيق والمعاهدات الدولية بعرض الحائط، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الثقافي، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إلى إدانة هذا العدوان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدي.