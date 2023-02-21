اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 07:15 م
أكرم القصاص
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سلطنة عمان وسلوفاكيا تبحثان مجالات التعاون الاقتصادي

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 07:00 م
سلطنة عمان وسلوفاكيا تبحثان مجالات التعاون الاقتصادي سلطنة عمان
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بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء للتشريع والتخطيط الاستراتيجي في سلوفاكيا ستيفن هولي، مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين وفرص تبادل الخبرات والتنوع الاستثماري في مختلف المجالات ومنها ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي للبنى الأساسية والتعمير والتحول الرقمي والتصنيع عبر توظيف أحدث النظم والهياكل التقنية والذكاء الصناعي.


وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن اللقاء شهد تناول تجربة سلوفاكيا في تطوير برامج الحدّ من انبعاثات الكربون وتنمية الصناعات الخضراء وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وبعض التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.


سلطنة عمان

سلوفاكيا

سلطنة عمان وسلوفاكيا

بدر بن حمد البوسعيدي



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