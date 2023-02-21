اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

سلطنة عمان ترسل طائرتين لمطار حلب لمتضرري زلزال سوريا الثلاثاء

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:00 ص
سلطنة عمان ترسل طائرتين لمطار حلب لمتضرري زلزال سوريا الثلاثاء سلطنة عمان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني في سلطنة عمان نصر بن خليفة الكثيري اليوم الاثنين عن أنه من المقرر أن تصل غدا إلى مطار حلب الدولي طائرتان تحملان مساعدات طبية وإغاثية، للمحافظات المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب مؤخرا سوريا وأودى بحياة الآلاف. 


وقال الكثيري ـ في تصريح خاص للقناة (السورية) الإخبارية من مطار دمشق ـ إن "هذه المساعدات تأتي تجسيدا للأوامر السامية للسلطان هيثم بن طارق لتوصيل هذه الطائرات الإغاثية بشكل عاجل لأشقائنا في سوريا لمواجهة آثار الزلزال الذي خلف دمارا شاملا في البلاد".


وأكد المسؤول العماني أن هذه المساعدات تأتي في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة سوريا؛ بما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن سلطنة عمان أرسلت في وقت سابق اليوم طائرتي إغاثة إلى مطار دمشق لمتضرري الزلزال المدمر في سوريا. 


ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي وصلت فيه طائرة ثانية من سلطنة عمان إلى مطار دمشق الدولي محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال في العديد من المحافظات السورية.


سلطنة عمان

سوريا

زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة