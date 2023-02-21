اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سائحون من بولندا وإيطاليا وبلجيكا..مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 03:00 ص
سائحون من بولندا وإيطاليا وبلجيكا..مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران مطار مرسى علم الدولى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الثلاثاء، 12 رحلة طيران من أصل 97 رحلة طيران دولية تصل إلى المطار حتي الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل إجراءات للاستمتاع بالإجازة علي شواطئ البحر الأحمر. 
 
وتبين من جداول الوصول، وصول 4 رحلات من بولندا ورحلتين من إيطاليا ورحلتين من ألمانيا ورحلة من بلجيكا وأخري من سويسرا ولكسمبورج ورحلة من بلغاريا، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية تجاه الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.
 
كما تبين من جداول الوصول اليوم الاثنين، وصول 3 رحلات من مطار ميلانو الإيطالى وكذلك رحلة من التشيك ورحلة أخرى داخلية من مطار القاهرة الدولى، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية تجاه الوافدين فور وصولهم إلى أرض المهبط.
 

 


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