زيلينسكى: هزيمة كييف ستؤدى لغزو دول أوروبية أخرى

كتب أحمد عرفة

عقد الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى مؤتمرا صحفيا، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، مع جورجا ميلوني رئيس وزراء إيطاليا، حيث قال الرئيس الأوكرانى، إن هزيمة كييف ستؤدى لغزو دول أوروبية أخرى.

وأضاف الرئيس الأوكرانى: ناقشت مع " جورجا ميلوني" مبادرة سلام طرحتها أوكرانيا، ونشكر الحلفاء على دعمهم المقدم لأوكرانيا.

وفى وقت سابق، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى الصين من دعم روسيا في حربها على أوكرانيا، مؤكداً أن ذلك قد يتسبب بحرب عالمية.

وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، حذّر زيلينسكي بالقول: "من المهم ألا تدعم الصين روسيا في هذه الحرب. إنني أودّ أن تكون في جانبنا"، مضيفاً: "في الوقت الراهن، لا أعتقد أن هذا ممكن.. إذا تحالفت الصين مع روسيا، فستكون هناك حرب عالمية، وأعتقد أن الصين تدرك ذلك".

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد تحذيرات أميركية وأوروبية لبكين من دعم روسيا في الحرب، وهو ما نفته الصين التي اتهمت واشنطن بنشر "معلومات مضللة".