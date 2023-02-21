اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 03:37 ص
أكرم القصاص
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روسيا ترسل طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية إلى سوريا

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 03:00 ص
روسيا ترسل طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية إلى سوريا سوريا
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ذكرت وزارة الطوارئ الروسية، الاثنين أن طائرتين روسيتين لحالات الطوارئ نقلتا مساعدات إنسانية إلى المناطق المتضررة من الزلزال.
 
نقلت طائرتان من طراز "IL-76" تابعتان للوزارة الروسية لحالات الطوارئ مساعدات إنسانية إلى سوريا، حسبما أفاد المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "تاس".
 
وأشارت الوزارة في بيان لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى أن الطائرتين من طراز "آي إل-76" نقلت شحنات شملت مواد غذائية ومستلزمات أساسية وبطانيات ووسائد ومستلزمات للنظافة الشخصية.
 
وأوضحت الوزارة أنه تم تسليم ما مجموعه 336 طنًا من المساعدات الروسية إلى سوريا من قبل وزارة الطوارئ خلال العملية الإنسانية في أعقاب الزلازل المدمرة.
 
جدير بالذكر أن جنوب تركيا شهد وقوع زلزالين قويين بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير الجاري، وأعقبتهما مئات الهزات الارتدادية، والتي تأثرت بها أجزاء واسعة في تركيا والعديد من المدن في سوريا على مقربة من الحدود مع تركيا.
 
وتجاوز عدد ضحايا الزلازل المدمرة في تركيا 41 ألف شخص، وبحسب وزارة الصحة السورية، بلغ عدد ضحايا الزلزال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية 1414 شخصًا على الأقل، فيما أصيب ما يصل إلى 2349 شخصا.

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