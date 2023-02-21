رفع كفاءة الحدائق العامة بحى المنتزة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قام حى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزه، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال زراعة ورفع كفاءة عدد من الحدائق العامة، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

وأعلن حى المنتزه أول، أن إدارة الحدائق، قامت بزراعة ورفع كفاءة احواض الأشجار بالحدائق العامة بناطق الحى وذلك للتنزه والتريض للمواطنين داخل الحدائق، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

يأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.

على صعيد آخر، كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وأضاف المحافظ، أنه منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة تمت زراعة 48737 شجرة (مثمرة وغير مثمرة ) بنطاق الأحياء، مشيرًا إلى أنه فى الأسبوع 25 من بداية المبادرة تم زراعة 1381 شجرة بنطاق عدد من الأحياء، وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث تم التشديد على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة فى جميع الأحياء للحد من التلوث البيئى ولتكون مُتنفس طبيعى للمواطنين.

وأكد الشريف، أنه بناء على توفر مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء، وتلبية لرغبات المواطنين بزيادة زراعة الأشجار "المثمرة وغير المثمرة" وزيادة المساحات الخضراء بنطاق الأحياء، تم زراعة 3500 متر نجيل بنطاق حى العجمى وحى وسط، وزراعة 353 نخلة بردتشارديا، بالإضافة إلى زراعة 812 من الأشجار والشجيرات مختلفة الأنواع بنطاق حى المنتزة ثان، مؤكدًا أنه تم زراعة 499 من الشجيرات مختلفة الأنواع بنطاق حى العجمى، وتم زراعة 70 عود هبسكس بنطاق حى شرق بالجزيرة الوسطى بشارع فوزى معاذ، مشيرًا إلى أن باقى الأحياء تواصل جهودها فى زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة بالشوارع والحدائق والميادين.