رئيس جامعة القناة يُشارك فى فعاليات برنامج التعليم العالي

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بالغ سعادته وأعتزازه بتواجده فى مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومنظمة العمل الدولية بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حسن شحاتة وزير القوى العاملة، والسفير جاريث بايلى السفير البريطانى في القاهرة، إيريك أوشسلين مدير منظمة العمل الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، ورجال الأعمال، وممثلي الجهات المعنية، ومجموعة من طلاب الجامعات المصرية

وأفاد "مندور" أن اتفاقية التعاون تهدف إلى إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) وبتمويل مقدم من المملكة المتحدة،

وتابع رئيس الجامعة أن الفعاليات شملت تقديم عرضًا حول إستراتيجية الوزارة في ملف دعم المسار المهني، تناول مفاهيم التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وربطها بالتعليم العالي ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات، بما يُسهم في دعم دور الوزارة لخدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين تلك الجامعات وأسواق العمل من خلال الابتكار وريادة الأعمال.

وكما نوه " مندور " إلى إعلان الدكتور أيمن عاشور عن اعتزام الوزارة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، وهي: التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، والريادة والإبداع، مؤكدًا أن الرؤية ترتكز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي في دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، تحقيقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مضيفًا أن هذه الرؤية تستهدف إيجاد جيل رابع من الجامعات.

كما أوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمي مفهوم الرؤية الشاملة للتعليم بين المسار الأكاديمي المهني، مؤكدًا أهمية التكامل بينهما، وذلك من خلال البرامج والشهادات الأكاديمية، بالإضافة إلى وضع برامج في الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية مشيراً إلى إنشاء الوزارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية، والعمل على تطويرها، موضحًا أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق موازٍ لدعم المسار المهني والتأهيل لسوق العمل؛ بهدف تقديم الدعم والرعاية لمراكز دعم المسار المهني التي تم تأسيسها بالجامعات المصرية، مؤكدًا أهمية وضع البنية الأساسية اللازمة لتشغيل تلك المراكز، وعلى رأسها منصة إدارة الخدمات المهنية (CSM)، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل إنشاء منصات تفاعلية بسبع جامعات حكومية تغطي سبعة محافظات مصرية، بحيث تديرها منصة مركزية بالوزارة لإدارة منظومة الخدمات المهنية بتلك المراكز.

شهد الفعاليات لفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، الدكتور حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، عطا رئيس قطاع التعليم، أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، محمد محمود أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.