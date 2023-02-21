رئيس جامعة الإسكندرية يُجدد تعيين وكلاء لكلية العلوم والتربية النوعية

كما أصدر قرارا بتكليف الدكتورة نجدة إبراهيم ماضى ـ الأستاذ بقسم الإقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية للقيام بجميع ومهام ومسئوليات وظيفة وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب .

فى سياق آخر، ناقش مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم الاثنين الخطة الزمنية لسير الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني والمقرر لها 16 أسبوعاً وفقاً لقرار المجلس الأعلى، والتى بدأت فعلياً فى 11 فبراير الجارى وتنتهى فى شهر يونيو 2023.

وهنأ المجلس أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التربية النوعية الذين حققوا مراكز متقدمة في ملتقى " إبداع " الرابع لكليات التربية النوعية الذى نظمته جامعة الفيوم خلال الفترة من 5 فبراير حتى 9 فبراير الجارى.

واستعرض الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، أهم أعمال القياس والتقويم بالكليات وعرض مؤشرات أداء الوحدات فى لجان التقويم المختلفة من التصحيح الإلكترونى والاختبارات الإلكترونية وبنوك ومستودعات الأسئلة والتدريب للفئات المختلفة.