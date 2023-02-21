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رئيس البحوث الفلكية: تأثير زلزال هاتاي بعيد عن مصر.. ولم نسجل أي تبعيات

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:24 ص
رئيس البحوث الفلكية: تأثير زلزال هاتاي بعيد عن مصر.. ولم نسجل أي تبعيات جاد القاضى

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أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن زلزال هاتاي هو أحد توابع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ولم يحدث تسجيل أي توابع للزلازل الذي وقع في هاتاي، مشيرا إلى أن هذه المنطقة شهدت 4 آلاف تابع وحصل فيها دمار كبير.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن تأثير الزلازل وكثرة التوابع تجعل المباني أكثر عرضة للخطر، والزلازل قوة واجهاد على المباني والمنشآت ومع أي هزة اخرى ممكن يحصل انهيارات.

وتابع: "عدد كبير من مواطني القاهرة انزعجوا من تأثير زلزال تركيا وسوريا، ولو مواطنين شعروا به لكنه ما زال بعيد جدا أنه يسجل  أي أثار سلبية على الارضي المصرية، والهزات اللي بتوصل لنا متوسطة، والزلازل اللي حصلت في تاريخ مصر مفيش زلازل تأثيرها كبير".


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