اليوم السابع
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خالد ميري: أخبار سارة للجماعة الصحفية.. زيادة البدل وحزمة خدمات متكاملة

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 03:28 م
خالد ميري: أخبار سارة للجماعة الصحفية.. زيادة البدل وحزمة خدمات متكاملة الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار
كتب محمد عبد الرازق

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وجه الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، الشكر إلى د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته وتجاوبه السريع لتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للصحفيين، إلى جانب استجابته لزيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا. 
 
وأعلن ميري عن تواصله خلال الفترة الماضية مع الحكومة، وتفاوضه الجاد حول حزمة من الخدمات التي سيتم تقديمها للصحفيين وكذلك زيادة البدل، مضيفًا أن المفاوضات حاليًا في مراحلها الأخيرة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال أيام.
 
وأوضح أن المفاوضات مع الحكومة تشهدت تفاهمات وتجاوب لتقديم الخدمات للصحفيين.

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