حبس 5 متهمين بالاستيلاء على 8 سيارات فى الزيتون 4 أيام

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الزيتون، بحبس 5 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على 8 سيارات .

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة سيارات لنقل المواطنين "يحمل جنسية إحدى الدول") بتضرره من (5 أشخاص) لاستيلائهم على عدد (8) سيارات تابعين للشركة المشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد المشكو فى حقهم، وتبين أن أحدهم محبوسا على ذمة إحدى القضايا، وبتكثيف التحريات ومن خلال فحص ملفات تلك السيارات بوحدات المرور المختلفة، تبين احتوائها على توكيلات بيع باسم اثنين من المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وتم استدعاء المتهم المحبوس، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة والاستيلاء على عقود السيارات وتزوير التوكيلات بمعرفة أحدهم، وأمكن ضبط (عدد 6 سيارات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.