اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:42 م
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حبس لص الدراجات النارية فى منشأة ناصر 4 أيام

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:47 م
حبس لص الدراجات النارية فى منشأة ناصر 4 أيام دراجات نارية مسروقة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الدرجات النارية بمنطقة منشأة ناصر.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( أحد الأشخاص ) لقيامه بارتكاب 3 وقائع سرقة دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها .

 

 

 


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