حبس عاطل وشقيقته متهمين بقتل سيدة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار إسلام مجدى وكيل النيابة العامة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وبرئاسة المستشار أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل وشقيقته متهمين بقتل سيدة وإلقاء جثتها فى مصرف مائى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.