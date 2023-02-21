حبس عاطل وشقيقته متهمين بقتل سيدة فى المنوفية

قرر المستشار إسلام مجدى وكيل النيابة العامة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وبرئاسة المستشار أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل وشقيقته متهمين بقتل سيدة وإلقاء جثتها فى مصرف مائى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من ضبط عاطل وشقيقته، وذلك لقيامهم بقتل سيدة لمحاولة سرقتها لمرور الأول بضائقة مالية وقاما بإلقاء جثتها فى مصرف مائى لإخفاء جريمتهما، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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