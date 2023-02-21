حبس المتهم بترويج عملات مزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت جهات التحقيق فى محافظة القليوبية، بحبس عنصر إجرامى بتهمة ترويج عملات وطنية مقلدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعى بدائرة مركز شبين القناطر، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد تمكنت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالترويج وعرض عملات وطنية مقلدة للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم ضبطه وبحوزته 3 هواتف محمولة عليها الصفحات الإلكترونية التى يقوم بالترويج من خلالها، وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، تفيد رصد مجموعات على موقع التواصل الاجتماعى، تقوم بالترويج وعرض عملات وطنية مقلدة للمواطنين، ويزعم المشتركون بها امتلاكهم كمية من العملات الوطنية المقلدة بفئاتها المختلفة وترويجها على المواطنين راغبى شرائها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إنشائه أحد الحسابات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى، زعم من خلاله امتلاكه وادعائه تسويق عملات وطنية مقلدة من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقاً، وعلى خلاف الحقيقة، وتمكن من خلال نشاطه الإجرامى الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية، مع علمه بخشية المجنى عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الجنائية.