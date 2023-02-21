حبس المتهمين بقتل عامل دليفرى فى الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الغربية مصطفى عادل

أمرت جهات التحقيق بمحافظة الغربية، بجبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد قيامهما باستدراج عامل دليفرى وقتله والتخلص من الجثمان ودراجته النارية بعد فشلهما فى سرقته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد نجحت فى كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل دليفرى مقتولا ومدفون بجوار مجرى مائى بقرية العزيزية مركز سمنود.

حيث توصلت جهود البحث أن وراء الواقعة متهمين مقيمين قرية كفر شبرا اليمن مركز زفتى بعدما استدرجا المجنى عليه بحجة توصيل اوردر وحاولا سرقته بالاكراه إلا أن المجنى عليه قاوم المتهمين وقاما بقتله والتخلص من الدراجة النارية بالقاؤها بالمصرف بعد فشلهما فى تشغيلها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة بجوار ترعة بقرية العزيزية مركز سمنود.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم التحفظ على مكان البلاغ وإخطار النيابة العامة التى انتقلت وناظرت الجثمان وتم نقله للمشرحة.

وبالفحص تبين أن المجنى عليه يعمل دليفرى فى أحد المطاعم بزفتى وخرج لتوصيل أوردر للمتهمين وقاما باستدراجه لقرية كفر شبرا اليمن.

وما أن وصل المجنى عليه حاولا سرقته بالإكراه إلا أنه قاوم الجناة فقاما بذبحه وحاولا سرقة الدراجة النارية وفشلا فتخلصا منها بالمصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.