اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جوتيريش: مستعدون لتقديم "دعم إضافى" عقب زلزالى تركيا

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 09:23 ص
جوتيريش: مستعدون لتقديم "دعم إضافى" عقب زلزالى تركيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ.ش.أ

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة الدولية مستعدة لتقديم "دعم إضافي" بعدما ضرب زلزالان جديدان ولاية هاتاي جنوب شرق تركيا.

 

وأضاف جوتيريش في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ونقلها تليفزيون (تي آر تي وورلد) التركي اليوم الثلاثاء، "لاتزال أفكاري مع أهالي تركيا وسوريا وهم يواجهون تأثير الزلزالين الجديدين اللذين ضربا المنطقة".

 

وتابع "أن فرق الأمم المتحدة على الأرض تقوم بتقييم الوضع، ونحن على استعداد لتقديم دعم إضافي وفقا للحاجة".

 


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