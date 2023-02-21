جمارك مطار القاهرةالدولي تحبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالادارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مدحت عبد الصبور مدير الإدارة بالإنابة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

بناءً على معلومات سرية وارده من إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بإعتزام أحد الركاب القادمين من تركيا على رحلة طائرة النيل القادمة من مطار صبيحة تهريب كمية من المستلزمات الطبية .

وبالعرض على مدحت عبدالصبور مدير الإدارة بالإنابة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكب عند وصوله، فتبين وجود 675 من السماعات الخاصة بضعاف السمع وملحقاتها داخل حقائبه .

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 7 لسنه 2023 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .