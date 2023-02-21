جارديان: رحلة بايدن إلى أوكرانيا تقوض رواية الكرملين عن تراجع الدعم فى الغرب

كتبت رباب فتحى

علقت صحيفة "الجارديان" البريطانية على زيارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن المفاجئة إلى أوكرانيا لحشد الدعم بالتزامن مع الذكرى الأولى للحرب، وقالت إن الكرملين استقبل الزيارة بصمت رسمى، حيث أشار محللون ونقاد إلى أن الرحلة التاريخية للزعيم الأمريكى كانت منعطفًا غير مرحب به قبل خطاب فلاديمير بوتين وغيرها من الأحداث الحكومية المقررة لإحياء ذكرى العملية العسكرية.

واعتبرت الصحيفة أن رحلة بايدن المفاجئة إلى أوكرانيا قوضت رواية الكرملين بأن دعم الغرب لأوكرانيا آخذ فى التضاؤل، مع وعود بتقديم 500 مليون دولار أخرى كمساعدات عسكرية وفرض عقوبات جديدة قبل نهاية الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أن الزيارة غير المعلنة التى قام بها جو بايدن لأوكرانيا أمس الاثنين، تؤكد إصرار الدول الغربية على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لكييف لتعزيز قدرتها فى مواجهة القوات الروسية خلال الحرب المشتعلة فى الوقت الراهن بين الطرفين.

وألقى الرئيس بوتين كلمة للشعب الروسى من داخل البرلمان بمناسبة حلول الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية كما أنه من المتوقع أن تقام احتفالات غنائية فى وقت لاحق اليوم، يعقبها غدا الأربعاء، لقاء غير عادى لمجلس النواب فى الجمعية الاتحادية الروسية (مجلس الدوما) ومجلس الاتحاد الروسى.

ويوضح الكاتب أن موسكو استقبلت زيارة بايدن بصمت تام على الرغم من عدم رضائها عنها حيث إنها تأتى فى وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن مزيد من الدعم العسكرى لأوكرانيا، تصل قيمته إلى ما يربو على 500 مليون دولار، بالإضافة إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا بنهاية الأسبوع الحالي.

ويقول الكاتب فى ختام المقال إن الزيارة يمكن النظر إليها كذلك من منظور الانتخابات الأمريكية المقبلة حيث يسلط الضوء على تصريحات محللين سياسيين يعربون فيها عن رأيهم أن تلك الزيارة قد تعد بداية موفقة لبايدن من أجل إعادة ترشيحه لفترة ولاية ثانية.