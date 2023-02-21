جارديان: الضغوط تتزايد على سوناك لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

كتبت رباب فتحى

حث كلا من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون وخليفته فى داونينج ستريت ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ريشي سوناك، رئيس الوزراء الحالى، على إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا خلال مناقشة في مجلس العموم.

وقالت تراس، إنها "لا تستطيع الانتظار لرؤية الطائرات المقاتلة فوق أوكرانيا" خلال مساهمتها الأولى كعضو فى البرلمان منذ استقالتها في أكتوبر، بينما حث جونسون ، سلفها المباشر الذي استقال في يوليو ، الحكومة على "حسم الأمر" و "منحهم الطائرات".

وزادت تدخلاتهم من الضغوط على رئيس الوزراء لإرسال طائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا.

وقالت تراس خلال مناقشة حول الصراع في أوكرانيا: "نحتاج إلى بذل كل ما في وسعنا للتأكد من فوز أوكرانيا بهذه الحرب في أسرع وقت ممكن. في كل يوم إضافي ، تُفقد حياة ، وتُنتهك النساء ، وتُدمر البلدات. نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا بأسرع ما يمكن".

كما أصرت تروس على أن الحكومة يجب أن تضمن أن "الأموال التي يتم الحصول عليها من الدولة الروسية تُستخدم لإعادة بناء أوكرانيا" وأن "أي رفع للعقوبات مرتبط بالإصلاح في روسيا".

في غضون ذلك ، حذر جونسون النواب من أن روسيا ستستفيد من إمداد الصين بأسلحة فتاكة لدعم العملية العسكرية التي بدأت في فبراير 2022.

وأضاف: "الأوكرانيون لا يقاتلون من أجل حريتهم فحسب ، بل من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم. يجب أن نقدم لهم ما يحتاجون إليه ، ليس الشهر المقبل ، وليس العام المقبل ، ولكن الآن".