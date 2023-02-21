توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة كفر الشيخ وجامعة هولندية

كفر الشيخ-محمد سليمان

وقعت جامعتا كفرالشيخ و"Aeres university of applied science " الهولندية ، اتفاقية للتعاون العلمي تستهدف تعزيز التعاون بين الجامعتين في عدد من المجالات، منها التدريس وتبادل الزيارات الطلابية، وتعاون وشراكة علمية ، لدعم التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات فى مجال البحوث العلمية.

ووقع الاتفاقية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ ، وProf. Dr. Freek، Rebel رئيس جامعة "Aeres university of applied science" الهولندية.

وتنص الاتفاقية على التعاون في الإشراف المشترك للدراسات العليا، والتفرغ العلمي، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات العلمية والأنشطة البحثية، والنشر والتحكيم بالمجلات العلمية، كما تتيح الاتفاقية تبادل الزيارات بين الجامعتين.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة السابق، الدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة، والدكتور فاروق العايدى الباحث الرئيسي للمشاريع البحثية المشتركة مع الجانب الهولندي، الدكتور رضا عبد المنصف أستاذ ورئيس قسم علم الحشرات ومدير العلاقات الدولية بالجامعة ، الدكتور رشدي العدوي أستاذ الاقتصاد الزراعي ، أمين عام الجامعة الدكتور علي صبري.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن توقيع الاتفاقية بين يأتى فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وهولندا؛ حيث يأت محور بناء القدرات والتنمية البشرية أحد المحاور الهامة لتعزيز التعاون بين البلدين، و لمد جسور التعاون والتواصل مع أبرز المؤسسات الأكاديمية المرموقة والعريقة ، بهدف توسيع وتنويع البرامج والمناهج التعليمية، ودعم وتعزيز خبرات وتجارب الطلاب والخريجين.

وأوضح دسوقي أن هذه الاتفاقية تعد استكمالا للشراكة الناجحة مع جامعة " Aeres university of applied science "؛ مشيرا إلى أن الجامعة تستهدف إقامة شراكات متنوعة مع كبرى الجامعات العالمية لتوفير برامج أكاديمية بجودة عالية للطلاب؛ مؤكدا أهمية بناء القدرات والتى تعد ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة حيث تسعى الجامعة إلى توفير كافة الإمكانيات من أجل تنمية قدرات الشباب، و تخريج طلاب سيكون لهم أثر واضح فى بناء مستقبل مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

كما أشاد " Prof. Dr. Freek، Rebel رئيس جامعة Aeres university of applied science" الهولندية " بهذه الشراكة بين جامعة كفرالشيخ والتى وصفها من الجامعات الرائدة، والتى تعد ركيزة أساسية فى إنجاح التعاون كونها مؤسسة تعليمية واعدة؛ حيث سيسهم التعاون فى توفير تعليم عالي الجودة للطلاب؛ مشيدا بالروابط القوية التى تجمع بين مصر وهولندا، وأعرب عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة كفرالشيخ الرائدة فى تقديم التعليم فى المجالات المتخصصة.

ويذكر أن جامعة كفرالشيخ كانت قد عقدت خلال العام الماضي اتفاقيات وشراكات مع جامعات دولية مرموقة ذات تصنيف عالمي عال.