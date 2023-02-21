تواصل تنفيذ فعاليات مبادرة اتحضر للأخضر فى مدينة العريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

واصل مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، تنفيذ مبادرة "اتحضر للأخضر"، لزراعة أشجار منوعة بالشوارع والميادين.

وقال أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، إن إدارة الحدائق مدعومين بالعمال، تقوم بأعمال استكمال زراعة شتلات الأشجار بشارع محور الساحل وصولا لحى المساعيد، وجارى العمل فى زراعة الشتلات واستكمال المبادرة.

وانطلقت أمس بشوارع مدينة العريش، فعاليات جديدة من مبادرة اتحضر للأخضر بزراعة الأشجار وتجميل المدينة.

وأوضح أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تم إطلاق إشارة البدء فى زراعة الشتلات داخل المدينة فى الميادين العامة وحول المدارس ومراكز الشباب ومدخل المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية.

وأضاف أنه تمت البداية من ديوان عام المحافظة حتى المدينة الشبابية تنفيذ فريق عمل من إدارتى الحدائق والأزمات.

كما يشهد ميدان النافورة بحى ضاحية السلام شرق مدينة العريش بشمال سيناء، أعمال إعادته لطبيعته وإصلاح وصيانة ورفع مخلفات.

وأعلن مجلس مدينة العريش إعادة تجديد وترميم ورفع كفاءة نافورة حى الضاحية بميدان النافورة فى إطار توجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ورفع كفاءة وتطوير مدينة العريش.

قال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش إنه جارى ترميم وتجديد وصيانه ميدان النافورة بمنطقة خدمات الضاحية، بإشراف الإدارة الهندسية على كافة الأعمال بها من تجديد وترميم وإعادة تشغيلها، وتم توصيل المرافق لها، وجارى انهاء خدمات الانارة، على أن تستمر الأعمال لحين الانتهاء من التجديد ورفع الكفاءة والصيانة والتشغيل.

وأشار رئيس مدينة العريش، إلى أنه تم توجيه فريق من الإدارة الهندسية وقسم الإزلالات والأزمات مدعومين بالمعدات لإزالة سور منزل متعدى على خط التنظيم بمحيط منطقة المطاحن بحضور رئيس منطقة الخدمات.

وتابع أنه تم فتح شارع بجوار محطة الصرف الصحى بمنطقة خدمات عاطف السادات تمهيدا لرصفه.



جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)









