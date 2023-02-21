تكريم مدير التصوير محمود عبد السميع والناقد محمود علي بالدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا عن تكريم مدير التصوير محمود عبد السميع والناقد السينمائي محمود علي بالدورة الـ24 والمقرر إقامتها في الفترة من 14 الي 20 مارس المقبل.

ومن جانبه صرح عصام زكريا أن اختيار تلك الأسماء جاء تكريماً لتاريخهم السينمائي وان المهرجان قام بإعداد كتب عن مشوارهم الفني حيث قام الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح بإعداد كتاب مدير التصوير محمود عبد السميع وقام بإعداد كتاب محمود علي الكاتب الصحفي عرفه محمود.

يذكر أن محمود عبد السميع، مدير تصوير سينمائي، يعمل حاليا مستشارا لشئون المقتنيات بمشروع متحف السينما المصرية التابع للشركة القابضة للسينما بوزارة الثقافة، رئيس جمعية الفيلم ورئيس مهرجان جمعية الفيلم السنوي، حاصل على بكالوريوس التصوير الفوتوغرافي والسينمائي من كلية الفنون التطبيقية عام 1966،عمل مديرًا للتصوير ومشرفًا على الأفلام الوثائقية ومنتجًا منفذًا بالمركز القومي للسينما، قام بتدريس وتعليم التصوير والمهن السينمائية منذ الستينيات وحتى الآن بعدة جهات أهمها: كلية الفنون التطبيقية، قسم التصوير السينمائي - قصر السينما - جمعية الفيلم - نادي المعادى (للهواة) - أكاديمية علوم وفنون السينما (رأفت الميهى) - آرت لاب إشراف الجامعة الأمريكية – مركز بدرخان الثقافي - ومحاضرات بالمعهد العالي للنقد الفني والأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام وجهات أخرى، بدأ العمل مدير التصوير قبل تخرجه من كلية الفنون التطبيقية عام 1966 من خلال العمل في الأفلام التسجيلية والتجريبية في شركة "فيلمنتاج" برئاسة سعد الدين وهبة (إحدى شركات القطاع العام بوزارة الثقافة) وكان أول أعماله فيلما (الإيقاع) و(صناع النغم) إخراج صبحي شفيق ولم يعمل مساعدًا مع مصورين آخرين وهذا ما يندر حدوثه في هذه المهنة، اشتهر باستخدام الكاميرا المحمولة على اليد وكان هذا استخدامًا جديدًا في السينما المصرية (وفقا للفرنسي كلود بوهاريه والخبير التشيكي مولوسلاف كوبك وآخرين سنة 1968)، صور أكثر من 200 فيلم تسجيلي منذ عام 1966 حتى الآن تعبر عن قضايا اجتماعية وبيئية ومناسبات تاريخية وأفلام عن شخصيات وفنانين في مجالات متنوعة وأفلام عن الحضارة المصرية عبر كل العصور، أول مصور سينمائي يدخل جبهة القتال (حرب الاستنزاف، يوليو 1969، وأثناء وقف إطلاق النار حتى انتصارات حرب أكتوبر) حيث صور أكثر من 17 فيلمًا عن تلك الفترة،صور مع معظم مخرجي السينما التسجيلية المصريين من جيل الرواد والأجيال التالية ومع بعض المخرجين العرب والأجانب، صور أفلامًا خارج مصر (ألمانيا – النمسا – السعودية – سوريا – البحرين – اليمن – تونس) وسافر إلى العراق أواخر 1998 مع المخرج الراحل حسام علي تطوعًا تحت اسم (سينمائيون بلا حدود) فصور فيلمين عن أطفال العراق ونساء تحت الحصار.

جدير بالذكر أن الناقد والمؤرخ السينمائي محمود علي تقلد منصب مدير تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ورئيس تحريرها بالإنابة.

كما حصل علي العديد من التكريمات حيث حصل علي تكريم من المركز الكاثوليكي في عام 2017 وتم تكريم بجمعية الفيلم عام 2018.

كما شغل عضوية كلا من جمعية النقاد وجمعية كتاب ونقاد السينما وعضو لجنة التحكيم في جمعية الفيلم 1999 ،كما كان عضو لجنة التحكيم المهرجان القومي للسينما 2001.

وشارك في بانوراما السينما المصرية بمهرجان تورنتو بإيطاليا في نوفمبر 2002.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام الوثائقية والقصير يقام تحت إشراف المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.



الناقد محمود علي