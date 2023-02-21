تعرف على خريطة المشتغلين فى مصر بالربع الرابع من 2022

كتب: مدحت عادل

سجل عدد المشتغلين ارتفاعا طفيفا بالربع الرابع "أكتوبر – ديسمبر" من عام 2022، وفقا لبيانات بحث القوى العاملة، حيث بلغ 28.159 مليون فرد، بينما كان 28.014 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0.5% وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11.797 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16.362 مليون مشتغل.

وطبقا للحالة العملية فقد توزع عدد المشتغلين ما بين مشتغلين بأجر نقدي بواقع 21.127 مليون مشتغل "18.064 مليون ذكور، 3.063 مليون إناث" بنسبة 75% من إجمالي المشتغلين بينما كان 74.4% في الربع السابق، مقابل 72.8% فى الربع المماثل من العام السابق .

وسجل عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 846 ألف مشتغل "787 ألف مشتغل ذكور، 59 ألف مشتغلة إناث" بنسبة 3% من إجمالي المشتغلين وكذلك كان 3% في الربع السابق مقابل 3.9% فى الربع المماثل من العام السابق، كما بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.054 مليون مشتغل (4.639مليون مشتغل ذكور ، 415 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 17.9% من إجمالي المشتغلين بينما كان 18.6% في الربع السابق مقابل 18.7% فى الربع المماثل من العام السابق، كما بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.133 مليون مشتغل (516 ألف مشتغل ذكور، 617 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4% من إجمالي المشتغلين وكذلك 4٪ في الربع.