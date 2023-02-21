تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

كتبت أسماء نصار

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 81 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 14 وحتى 20 فبراير الجاري.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، والانتهاء من تحصين أكثر من 22 ألفًا 759 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي و جدري الضأن

كما تم عقد 22 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار، كما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية بمصاحبة محافظ القليوبية 4 نماذج لزراعة الفراولة والبطاطس والقمح بنظام الري الحديث لدعم المزارعين وتشجيعهم، و تم تنفيذ سلسة ندوات إرشادية ومدارس حقلية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وتنفيذ وإشراف الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ضمن مبادرة ازرع، بمراكز شبين القناطر وقليوب طوخ.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك لمتابعة أعمال الجمعيات والمشروعات التابعة للهيئة بالمحافظة، كما أعلنت المديرية، كما تم ازالة (6) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، فضلا عن المرور على 100 مركز تجميع آلبان والمرور على 55 محل اعلاف، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، المرور على زراعات القمح والبنجر بمراكز: أبو كبير، كفر صقر، أولاد صقر، القصاصين.

وشنت مديرية الطب البيطري 3 حملات تفتيشية، تم خلالها المرور على 4 مراكز لبيع وتداول الادوية البيطرية بمركزي الزقازيق وأبو حماد، و الانتهاء من تحصين أكثر من 228 ألفًا و687 جرعة تحصين ضد امراض التهاب الجلد العقدي وجدري الاغنام، فضلا عن تنظيم 126 ندوة إرشادية و916 لقاءً إرشاديًا.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: كوم حمادة، الدلنجات، ابوحمص، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية مدرسة حقلية، حول محصول القمح بمنطقتي الميثاق و الحزام الأخضر بحضور رئيس الحملة القومية للقمح، كما تم المرور علي الحقول الإرشادية لمحصول القمح، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد متابعة أعمال حملة مكافحة القوارض لتحزيم القمح، كما تم عقد اجتماع مع لجنة حصر و تدقيق زراعات الموسم الشتوي بنطاق المحافظة، كما تم عقد مدرسة حقلية، ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، كما واصلت متابعة زراعات القمح و البنجر بجنوب بورسعيد.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الشتوية القائمة، وعلى رأسها القمح، فضلا عن الجمعيات والادارات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما تم المرور على زراعات البطاطس المقامة على الري بالتنقيط، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم المرور على زراعات القمح، وتنفيذ الندوات الارشادية بنواحي المحافظة، كما تم تنفيذ مدارس حقلية ارشادية لمزارعي القمح بمركزي أبشواي وسنورس في أطار "مبادرة ازرع" لتنمية صغار المزارعين بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، كما انتهت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، من تحصين 25 ألف و698 رأس ماشية من الابقار والماعز والاغنام ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام، و عقد 20 ندوة ارشادية لتوعية المربيين.

كما استقبلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء بمزرعة التسمين و أقيم معرضا على هامش الزيارة لعرض المنتجات المختلفة للمديرية، كما تم متابعة مزرعة التسمين بالمنطقة الصناعية، كما تم تفقد معصرة الزيتون، كما شاركت في عمليات الاستعداد لمهرجان الهجن المقرر عقده، كما كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، حملاتها للتفتيش على اسواق اللحوم، حيث تم تحرير 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية واستخدام اختام مزورة، بإجمالي مضبوطات بلغت 129 كجم.

وقامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر بمتابعة أعمال لجان التحصينات والترقيم والتسجيل والتأمين على 120 رأس أغنام وماعز تم تسليمهم لـ40 أسرة مستحقة بواقع 2 رأس نعجة عشار و رأس ماعز وشيكارة علف لكل أسرة بقرية حاجر الرياينة أرمنت وذلك من ضمن مبادرة حياة كريمة، كما اطلقت قافلة بيطرية مجانية بقريه الحبيل بمركز البياضية، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة اسوان، استمرار حملات التحصين والترقيم والتسجيل بجميع نواحي المحافظة، و عقد عدة ندوات ارشادية للحديث عن التحصينات والتأمين على الماشية.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.