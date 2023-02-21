تجديد حبس المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بـ"صاروخ" فى عابدين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عابدين، تجديد حبس عامل 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل صديقه وتقطيع جثته بـ"صاروخ كهربائى" بسبب خلافات بينهما.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (سائق، مقيم بدائرة القسم) بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على (أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها.

وتم بإرشاده ضبط باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.