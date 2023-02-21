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تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية السودان الإرهابية" لجلسة الغد

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 05:51 م
تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية السودان الإرهابية" لجلسة الغد المستشار وجدي عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم،  تأجيل رابع جلسات محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية السودان الإرهابية"، للغد.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية محمود شلبى.
 
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
 
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

الانضمام لداعش

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