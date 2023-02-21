بوتين يقرر تعليق مشاركة بلاده فى معاهدة "ستارت" النووية

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركة بلاده في معاهدة "ستارت"، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ومعاهدة "ستارت" هى معاهدة لتخفيض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، وتعرف باسمها الرسمي "تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها".

كانت موسكو وواشنطن قد وقعتا معاهدة "ستارت" فى عام 2010 لتخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50%، بالمقارنة مع المعاهدات السابقة.

وفى السياق نفسه، أكد بوتين أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة .

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال رسالته أمام الجمعية الفيدرالية، وقال إن نخب الغرب لا تخفي هدفها وهو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

وأضاف بوتين: "ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ إنه يعني وضع حد نهائي لنا، أي أنهم يعتزمون نقل الصراع المحلي إلى مرحلة مواجهة عالمية هذه هي الطريقة التي نفهم بها كل هذا وسنرد وفقًا لذلك، لأن في هذه الحالة نحن نتحدث بالفعل عن مصير روسيا".

وتابع بوتين بالقول "هم لا يستطيعون إلا أن يدركوا أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة".