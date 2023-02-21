بوتين: الغرب يحاول فرض أجندته الثقافية على الكنيسة وفرض المثلية

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، في خطاب أمام البرلمان، إن الغرب كان يلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل بخيانته فهو معتاد على البصق على العالم كله.

وأضاف خلال كلمته، أن الغرب يحاول فرض أجندته الثقافية على الكنيسة وفرض المثلية عليها.

وأوضح أن مشروع صناعة دولة معادية من أوكرانيا يضرب بجذوره إلى القرن التاسع عشر، وأن النازيون في أوكرانيا لا يخجلهم أنهم أحفاد كتائب النازية في ألمانيا، يستخدمون الإرهاب ضدنا.

وقال بوتين، نحن لا نحارب الشعب الأوكراني هذا الشعب أصبح أسيرا للغرب على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري، وإن الغرب يستخدم أوكرانيا كساحة للحرب كلما زاد مدى الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا، كلما سنقوم بدفع العدو بعيدا عن أراضينا.