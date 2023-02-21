اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: الغرب يحاول فرض أجندته الثقافية على الكنيسة وفرض المثلية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:50 ص
بوتين: الغرب يحاول فرض أجندته الثقافية على الكنيسة وفرض المثلية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، في خطاب أمام البرلمان، إن الغرب كان يلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل بخيانته فهو معتاد على البصق على العالم كله.

وأضاف خلال كلمته، أن الغرب يحاول فرض أجندته الثقافية على الكنيسة وفرض المثلية عليها.

وأوضح أن مشروع صناعة دولة معادية من أوكرانيا يضرب بجذوره إلى القرن التاسع عشر، وأن النازيون في أوكرانيا لا يخجلهم أنهم أحفاد كتائب النازية في ألمانيا، يستخدمون الإرهاب ضدنا.

وقال بوتين، نحن لا نحارب الشعب الأوكراني هذا الشعب أصبح أسيرا للغرب على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري، وإن الغرب يستخدم أوكرانيا كساحة للحرب كلما زاد مدى الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا، كلما سنقوم بدفع العدو بعيدا عن أراضينا.


بوتين

روسيا

اوكرانيا

الغرب

الرئيس الروسى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة